George Cosac a dezvăluit interdicțiile pe care Simona Halep le va avea în România după ce a fost testată pozitiv

Simona Halep va avea parte de zile grele după scandalul de dopaj de la US Open.

Președintele Federației Române de tenis, George Cosac, a dezvăluit măsurile care se vor impune în cazul sportivei din Constanța.

Simona Halep a fost suspendată provizoriu după ce a fost testată pozitiv cu o substanță interzisă la US Open.

"Ea nu joacă în campionatul din România, ea n-a jucat de 10-15 ani la nicio echipă, la niciun turneu. Dacă Federația Internațională a suspendat-o, deci ea nu va juca nicio competiție! Adică e clar că intră sub aceeași suspendare, ce suspendare să-i mai dau eu?

Nu am din ce s-o suspend. Ea e suspendată de Federația Internațională. Era considerată jucătoarea numărul 1, datorită clasamentului WTA.

Dar ea în campionatul național n-a mai jucat de 15 ani. Noi n-am invitat-o nicăieri, urma să vorbesc cu ea să vină ca spectatoare la Oradea. Deci nu o invitație specială! Dacă se duce și își cumpără bilet, bănuiesc că poate să intre oriunde. Știți ce s-a întâmplat cu domnul Năstase la Mamaia.

Exact aceeași treabă! Era suspendat, dar s-a dus și și-a cumpărat bilet, intrând ca spectator. E logic că Federația Română este sub Federația Internațională, dar am zis că nu are rost să facem noi ceva suplimentar", a spus George Cosac pentru https://www.prosport.ro/alte-sporturi/rasturnare-de-situatie-in-cazul-simona-halep-ce-interdictii-a-primit-intra-la-meci-doar-daca-isi-cumpara-bilet-seful-frt-nu-o-mai-poate-ajuta-pe-sportiva-desi-a-spus-ca-nu-o-suspenda-19546731.

Ce spune Regulamentul Federației Internațione de tenis:

"În timpul perioadei de suspendare provizorie, un jucător nu poate participa în nicio calitate la:

– orice eveniment sau competiție sau activitate (altele decât cele de educație sau reabilitare anti-doping) autorizate sau organizate de ITF, ATP, WTA, orice Asociație Națională sau membră a unei Asociații Naționale, sau oricare organizație sau club membru al semnatarului sau organizație membră a membrului respectivului semnatar.

– orice eveniment sau competiție autorizată sau organizată de orice ligă profesionistă sau orice organizație internațională sau organizație de evenimente sau competiții la nivel național; sau orice activitate sportivă de elită finanțată de o agenție guvernamentală.

Un jucător sau o persoană nu poate, în timpul oricărei perioade de suspendare provizorie, să primească acreditare sau acces la orice eveniment sau concurs sau activitate autorizată sau organizată de ITF, ATP, WTA, orice Asociație Națională sau membră a unei Asociații Naționale. Acreditarea eliberată anterior va fi retrasă.

În timpul perioadei de ineligibilitate sau suspendare provizorie, un jucător va rămâne supus testării și trebuie să furnizeze informații despre locația sa în acest scop", se arată în regulamentul oficial ITF, conform prosport.

Simona Halep riscă o suspendare între doi și patru ani după ce a fost testată pozitiv la US Open

