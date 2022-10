Simona Halep, apărată la nivel înalt: "Ne vom lupta pentru drepturile ei"

Agenţia Internaţională de Integritate în Tenis (ITI) a anunţat că Simona Halep a fost suspendată provizoriu ca urmare a depistării pozitive cu o substanţă interzisă.

Halep a fost depistată pozitiv cu roxadustat în luna august, când a participat la US Open. Analiza eşantionului A a scos la iveală FG-4592 (Roxadustat), substanţă interzisă aflată pe lista pe 2022 a Agenţiei Mondiale Antidoping.

A luat poziție oficială și Asociația Jucătorilor de Tenis Profesioniști (PTPA), practic sindicatul jucătorilor de tenis:

"Ne vom asigura că Simona Halep, și orice alt jucător, va avea parte de o reprezentare completă și dreaptă în timpul procesului. Vom lupta pentru drepturile ei și vom pleda pentru corectitudine și transparență pentru toți jucătorii"

Our statement on the provisional suspension of @Simona_Halep: https://t.co/CbTxqXJfoe pic.twitter.com/7zKZu5diEE