Simona Halep, după victoria de la Washington: ”Pun multă presiune pe mine”

Simona Halep a declarat, luni seară, că nu i-a fost uşor să se acomodeze după ce a jucat pe iarbă, iar acum participă la turnee pe hard, dar se bucură pentru victoria din meciul cu Cristina Buşca şi calificarea în turul doi la Washington.

"Mă bucur că sunt din nou aici, atmosfera este foarte frumoasă. Mi-a luat puţin mai mult timp să mă acomodez, nu a fost uşor, dar sunt bucuroasă că am trecut mai departe. Nu am mai jucat ea, am discutat cu antrenorul ce vreau să fac, să îmbunătăţesc. Pun multă presiune pe mine, se mai întâmplă ca adversara să joace mai bine", a spus Halep la interviiul de pe teren.

Simona Halep, locul 16 WTA şi cap de serie 3, s-a calificat, luni, în optimile turneului de la Washington, cu premii de 251.750 de dolari.

Halep a trecut în primul tur de sportiva Cristina Bucşa, din Spania, locul 123 mondial, venită din calificări, scor 6-3, 7-5

