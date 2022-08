Simona Halep e în semifinale la Toronto după un meci superb. Cu cine va juca pentru un loc în marea finală

Simona Halep, numărul 15 WTA şi favorită 15, s-a calificat, vineri, în semifinalele turneului de categorie WTA 1000 de la Toronto.

Halep a trecut în sferturi de sportiva americană Coco Gauff (11 WTA, cap de serie 10), scor 6-4, 7-6 (2), într-o oră şi 47 de minute.

În faza următoare, românca o va întâlni pe câştigătoarea meciului Jessica Pegula (SUA, cap de serie 7) – Iulia Putinţeva (Kazahstan).

În celelalate două sferturi de finală se vor întâlni Beatriz Haddad Maia (Brazilia, numărul 24 mondial) cu Belinda Bencic (Elveţia), favorită 12 şi locul 12 WTA, şi Karolina Pliskova (Cehia, cap de serie 14) cu Qinwen Zheng (China).

Prin calificarea în semifinale, Halep şi-a asigurat un premiu de 133.400 de dolari şi 350 de puncte.

