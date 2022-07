Simona Halep e vedetă la Washington: ”Am făcut atât de multe poze cu copii!” VIDEO

Tenismena Simona Halep (16 WTA) va evolua săptămâna viitoare în turneul de 250 de puncte de la Washington, primul din seria pregătitoare pentru US Open, Grand Slam care debutează la finalul lunii august.

”Îmi doresc să joc cât mai multe meciuri. Îmi plac mai mult decât antrenamentele”, a declarat Simona Halep, justificându-și decizia de a evolua în premieră la Washington Open.

Românca este cap de serie numărul 3 la Washington, iar în primul tur va întâlni o tenismenă venită din calificări. În turul al doilea, Halep se poate întâlni cu învingătoarea duelului Madison Brengle (SUA) - Anna Kalinskaia (Rusia).

Până la startul turneului, Simona Halep se bucură de atenția organizatorilor și a fanilor tenisului din America. Astfel, invitată la Media Day, românca și-a expus impresiile despre competiția de la Washington. ”Am făcut atât de multe poze cu copii!”, a recunoscut Halep.

"I took so many pictures with the kids"@Simona_Halep can't get enough of the DC atmosphere 🥰#CitiOpen pic.twitter.com/3E37WV9Xy3