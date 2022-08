Simona Halep, eliminare șocantă la US Open. Românca a fost zdrobită de o ucraineancă de 20 de ani

Simona Halep, locul 7 WTA şi favorită 7, a fost eliminată, luni, în primul tur al turneului de Grand Slam US Open, ea fiind învinsă de jucătoarea ucraineană Daria Snigur, numărul 124 mondial.

Daria Snigur s-a impus cu scorul de 6-2, 0-6, 6-4.

Snigur a câştigat primul set în jumătate de oră, cu 6-2. Ea a început meciul cu break şi a ajuns rapid la 3-0, după ce a făcut şi al doilea break. Ea a mai câştigat o dată pe serviciul Simonei Halep. Românca a făcut break o dată.

Halep s-a impus categoric în al doilea set, scor 6-0, în doar 24 de minute, făcând de trei ori break.

În decisiv, Snigur a greşit mai puţin şi s-a impus cu 6-4 în 47 de minute, reuşind două breakuri. Halep a câştigat pe serviciul adversarei sale la 2-5 şi a revenit până la 4-5 de la 1-5, însă nu a fost suficient şi a pierdut.

În turul următor, Daria Snigur o va întâlni pe câştigătoarea meciului dintre poloneza Magdalena Frech, locul 103 WTA, şi sportiva canadiană Rebecca Marino, numărul 106 mondial.

Jucătoarele eliminate în runda inaugurală la US Open, pe tabloul principal, primesc câte 80.000 de dolari.

În programul de luni de la US Open mai figurează două românce: Gabriela Ruse şi Jaqueline Cristian.

Gabriela Ruse (101 WTA) o întâlneşte pe Daria Saville (Australia, 58 WTA), iar Jaqueline Cristian (77 WTA) va juca împotriva sportivei Anett Kontaveit (Estonia, 2 WTA) cap de serie nr 2.

Sorana Cîrstea şi Irina Begu vor evolua marţi în primul tur la simplu.

Meciul Sorana Cîrstea (37 WTA) – Laura Siegemund (Germania, 182 WTA) va fi primul de pe terenul 13, de la ora 18.00.

Confruntarea Irina Begu (42 WTA) - Elise Mertens (Belgia, 33 WTA şi favorită 32) va fi a treia de pe terenul 14, după un meci der simplu feminin şi unul de simplu masculin.

Such a sad way to start the US Open. Simona struggled in the 1st set before fighting back in the 2nd and 3rd sets. But Daria won the big points when it mattered to pull off the huge upset. Daria Snigur defeated Simona Halep 6-2, 0-6, 6-4. pic.twitter.com/qewhEIQvXL