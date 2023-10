Simona Halep, apariție neașteptată la un eveniment: "O spun din tot sufletul, mai ales în aceste momente" VIDEO

Simona Halep a participat la un eveniment public, aceasta fiind prima apariție după multe zile în care a stat departe de ochii lumii.

Simona Halep a fost prezentă la o acțiune menită să conștientizeze importanța controalelor medicale pentru prevenția cancerului la sân.

"Este o mare onoare și o mare bucurie și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.

Ca sportivă, dar mai ales ca femeie, știu cât de importantă este prevenția, așa că le rog pe toate femeile din țara noastră să meargă la controalele medicale. Sănătatea este cea mai importantă și asta o spun din tot sufletul, mai ales în aceste momente.

Să aprindem împreună lumina roz a speranței și a renașterii", a spus Simona Halep.

Simona Halep at an event for breast cancer prevention today in Bucharest. pic.twitter.com/89n1dXh5kD