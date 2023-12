Simona Halep și-a anunțat retragerea din tenis. Condiția impusă pentru a mai continua

Simona Halep a făcut un anunț tulburător. În cazul în care suspendarea de patru ani nu va fi redusă la TAS, se va retrage din tenis.

"A trecut deja mai mult de un an, iar în fiecare zi l-am simțit foarte dureros, plin de emoții. A fost un șoc pentru mine când am primit scrisoarea că la proba mea de urină, doar proba mea de urină, rezultatul a ieșit pozitiv. Știu că nu am greșit cu nimic și știu că sunt curată. Am fost mereu împotriva dopajului. Patru ani înseamnă mult la vârsta mea. Dacă vor fi patru ani, nu știu cum mă voi descurca. Probabil va fi finalul carierei mele”, a spus Simona Halep, pentru Euronews.

Simona Halep a depus recurs la TAS, cerând rejudecarea cazului care i-a adus patru ani de suspendare și a primit un răspuns care i-a dat speranțe.

Ea va fi audiată în intervalul 7-9 februarie, ceea ce ar deschide o portiță pentru ca românca să poată juca la Roland Garros, turneul care începe în luna mai.

Cel puțin așa speră ea, conform mesajului postat de la Paris.

Partea proastă este că începerea procesului nu aduce după sine în mod cert pronunțarea unui verdict într-un timp atât de scurt.

Ba din contră, jurnaliștii americani de la ESPN susțin că decizia definitivă poate veni după câteva luni.

„Simona Halep, de două ori campioană de Grand Slam, va fi audiată în februarie, după ce a contestat interdicția de patru ani pentru dopaj, a declarat Curtea de Arbitraj Sportiv. Audierea apelului împotriva Agenției Internaționale pentru Integritatea ITIA este stabilit pentru 7-9 februarie.

Instanța nu a stabilit niciun termen pentru verdict, care va fi luat de un complet de trei judecători și poate dura câteva luni. Halep, în vârstă de 32 de ani, a fost interzisă în septembrie, după testul ei pozitiv la US Open 2022, care a inclus ulterior nereguli în pașaportul ei biologic. Agenția pentru medicamente a Uniunii Europene spune că substanța roxadustat stimulează organismul să producă mai mult hormon natural eritropoietină sau EPO, care a fost multă vreme un produs dopant pentru sportivii de anduranță”, notează sursa citată.

Și ea nu va fi neapărat favorabilă Simonei, în sensul că i-ar ridica suspendarea imediat.

