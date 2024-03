Ce-a ținut să spună Simona Halep despre fostul antrenor: ”S-a și văzut”

Simona Halep a participat la Miami la primul turneu după un an şi jumătate, însă a fost eliminată în primul tur de Paula Badosa. Halep a primit un wild card la turneul american, după ce TAS i-a redus suspendarea de patru ani la nouă luni. Ea nu mai jucase din august 2022, când a fost eliminată în primul tur la US Open.

După meci, Simona Halep i-a transmis un mesaj fostului antrenor Darren Cahill, cel cu care românca a obținut în trecut cele mai bune rezultate din carieră.

„Darren este un om deosebit și nu a fost doar un antrenor. Îmi este și un prieten. S-a și văzut. Susținerea lui necondiționată a fost senzațională.

Vreau să îi mulțumesc pe această cale că a fost alături de mine. M-a susținut public, dar și în privat. Bineînțeles că a venit și la meci.

Este un om deosebit și mă bucur tare mult că după toată cariera am putut să am un am așa om alături de mine. Bineînțeles că și după tenis vom fi prieteni”, a declarat Simona Halep, potrivit digisport.ro.

Ads