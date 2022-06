Simona Halep, lovitură rarisimă în meciul din semifinalele turneului de la Birmingham VIDEO

Simona Halep a pierdut confruntarea cu Beatriz Haddad Maia din semifinalele turneului de Birmingham, dar se poate consola cu lovitura turneului.

Simona Halep a fost învinsă în semifinale de Beatriz Haddad Maia, jucătoare pe care o spulberat-o la începutul anului la Australian Open.

Românca se poate consola totuși cu o lovitură superbă reușită în setul al doilea, la scorul de 3-2 în favoarea ei. Halep a reușit breakul după un schimb prleungit, încheiat după un sprint extraordinar. De altfel, Simona a fost de neoprit în finalul setului al doilea, dar n-a mai ținut ritmpul până la final.

Teoretic, ea va juca săptămâna viitoare la Bad Homburg împotriva Siniakovei. Rămâne de văzut dacă ea va juca la acest turneu, mai ales că s-a și accidentat în primul set cu Haddad Maia.

Add a little bit of *speed* to that 💨@Simona_Halep | #RothesayClassic pic.twitter.com/KFepTRFiRO