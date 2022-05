Simona Halep, primită cu aplauze la Roland Garros! S-a antrenat împreună cu Iga Swiatek VIDEO

Simona Halep și Iga Swiatek, foste campioane la Roland Garros, au fost urmărite de fanii francezi încă de la antrenamente.

Simona Halep a fost întâmpinată cu aplauze în momentul în care a intrat în arenă împreună cu antrenorul ei, francezul Patrick Mouratoglou.

Simona s-a antrenat cu Iga Swiatek, liderul WTA, cea care e invincibilă de 28 de meciuri și e mare favorită la Roland Garros.

Astăzi este tragerea la sorți a Grand Slamului de la Paris.

