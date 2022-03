Simona Halep, declarație de mare încredere înaintea meciului cu Swiatek: Jocul meu se apropie de cea mai bună versiune

Simona Halep s-a declarat încântată de victoria cu Petra Martic din sferturile de finală ale Indian Wells. Ea a vrobit la conferința de presa și despre Darren Cahill și despre următoarea ei adversară, Iga Swiatek.

Despre meciul cu Petra Martic

Am făcut un meci bun, probabil cel mai bun al meu din acest an. M-am simțit bine, am fost agresivă, am făcut tot ce trebua să fac. De când am păsit pe teren am știut că mă simt bine, că am încredere, totul a mers bine și sunt supermulțumită de ce am reușit.

Îmi dă încredere, îmi dă moral că încă pot juca la acest nivel. Îmi voi construi încrederea tot mai mult, sunt fericită să fiu în acest loc, e singurul loc unde îmi doream să fiu.

Mă simt mai bine zi de zi, jocul mi se întoarce, mă apropii de cea mai bună versiune a mea de acum câțiva ani. De fapt, muncesc mult și acum se văd rezultatele.

Despre partida cu Iga Swiatek

Va fi mai dificil cu Iga, e solidă, constantă, va fi o luptă dificilă. Joacă cel mai bun tenis al ei, e în cel mai bun moment, dar sunt în semifinale și voi da tot ce am mai bun. Nu am urmărit-o aici, nu iau notițe, dar știu că e foarte puternică.

Despre Darren Cahill și decizia a acestuia de a renunța la antrenorat o perioadă.

Anii trecuți, cu toate bulele, a fost foarte dificil.

El a fost în cea mai dificilă situație, cu acea carantină foarte lungă. Nu știu cum s-a descurcat. Nu înțeleg cum poți sta 14 zile într-o cameră cu o fereastră pe care nu o poți deschide. Am văzut anul trecut că se luptă cu asta. Anul acesta, în Australia, l-am văzut și i-am zis că are nevoie de odihnă și nu m-a ascultat.

Sun sigură că e puternic și se va întoarce, dar are nevoie de timp.

Am citit mesajul scris de el și am fost tristă, dar el e un om bun și sunt sigură că va fi bine curând.

