Simona Halep și Kirsten Flipkens, imagini memorabile la Wimbledon. "E un vis să mă retrag după un meci cu o campioană ca Simona"

Simona Halep și Kirsten Flipkens, adversara sa, au oferit imaginea zilei la Wimbledon.

Cele două tenismene s-au îmbrățisat după meciul din turul doi, pe care românca l-a câștigat greu, în două seturi, 7-5,6-4.

A fost ultima partidă de simplu pentru belgiancă, care se va retrage după turneul de la Wimbledon.

"Emoțiile m-au ajuns din urmă, a fost meciul meu de rămas-bun. Să îmi închei cariera într-un meci cu o campioană ca Simona, pe un teren ca acesta, cu un public atât de numeros, e un vis. Când am venit la Wimbledon pentru prima oară, Kim Clijsters juca în proba de junioare.

Am câștigat turneul la junioare, în 2003, iar în 2013 am fost semifinalistă.

Wimbledon va rămâne mereu special pentru mine. Sunt recunoscătoare că mi-am putut lua La revedere împotriva unei mari campioane, în fața unui public minunat", a spus belgianca după meciul cu Halep.

Kirsten Flipkens se retrage din tenis cu 6 titluri WTA în palmares, dintre care 5, obținute în proba de dublu.

A heartwarming moment 🤗

Following the final singles match of her career, @FlipperKF and @Simona_Halep share an embrace at the net#Wimbledon pic.twitter.com/AtGBs6gjGy