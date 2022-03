Ce spune Simona Halep despre adversara ei din semifinalele de la Indian Wells

Simona Halep s-a calificat în semifinalele turneului de la Indian Wells, acolo unde va da peste poloneza Iga Swiatek, o jucătoare aflată în mare formă.

"Va fi mai dificil, e foarte solidă, e constantă, va fi o bătălie grea. Am jucat doar pe zgură cred - ba nu, am jucat o dată și pe zgură -, dar acum va fi o nouă zi, o nouă luptă. Mă aștept la o dispută grea, cred că joacă cel mai bun tenis din viața ei. Dar sunt în semifinale, am încredere, voi încerca să fac cel mai bun meci al meu", a spus Halep la conferința de presă,conform eurosport.ro.

Întrebată dacă a urmărit partidele polonezei la Indian Wells 2022, Simona a răspuns: "Aici? Nu. Nu mă uit la meciurile din turneu, în general, nu îmi iau notiție. Încerc să mă relaxez, dar știu cât de puternică e Iga".

Ads