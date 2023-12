Simona Halep: "Nu puteam să mă dopez în trei zile!" Cum se justifică jucătoarea noastră în fața probelor

După ce a spus că a încheiat orice colaborare cu Patrick Muratoglou, Simona Halep explică prezența Roxadustatului în organismul său.

Apar frânturi din interviul pe care Simona Halep l-a acordat pentru Euronews și care va fi difuzat în această seară la ora 23.30.

Într-un material apărut pe Euronews Spania, o altă declarație a Simonei Halep se referă la testul antidoping pe care l-a căzut.

„E foarte clar că este vorba despre o contaminare. Cu trei zile înainte de proba pozitivă, am fost testată negativ pentru dopaj în urină și sânge. Prima dată mi s-a spus că este vorba despre o cantitate foarte mică din substanța interzisă în organismul meu.

Nu m-aș fi putut dopa în cele trei zile. Nu este și nu a fost intenția mea să facă ceva rău. Mi-am dedicat viața tenisului, l-a respectat. Principiile mele sunt diferite”, a spus Simona Halep.

Ce a mai declarat jucătoarea din România

Într-o altă serie de declarații, Simona Halep a vorbit despre ce îi reproșează lui Patrick Mouratoglou.

”Într-adevăr, a ieșit public. Mi-aș fi dorit să fi făcut asta puțin mai devreme. Mi-a fost greu, pentru că mereu am avut încredere în echipele mele, în echipele anterioare și în toți cei cu care lucrez (...) Mereu am avut încredere, iar încrederea mea este acum un pic zdruncinată. Am încetat să mai lucrez cu Academia Mouratoglou de ceva timp”, a spus Simona Halep.

Ea speră într-o îmblânzire a pedepsei la TAS. ”Dacă vor fi patru ani nu știu cum mă voi descurca. Probabil că va fi sfârșitul carierei mele. Da. Și pentru ceva ce nu am făcut și nu este din vina mea, este și mai catastrofal”, a mai spus Halep pentru Euronews.

