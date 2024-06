Simona Halep dă cărțile pe față! Ce crede despre jucătoarele din România: "O să fiu criticată că spun asta, dar sunt sinceră"

Simona Halep a acordat un interviu în care a vorbit despre accidentarea ei și despre jucătoarele din România și șansele acestora de a câștiga un Grand Slam. Halep va participa la Sports Festival, alături de Andrei Pavel, Andre Agassi și Steffi Graf.

Înaintea meciului demonstrativ de la Cluj-Napoca, de pe 15 iunie, ea a acordat un interviu pentru PRO TV.

Referindu-se la revenirea ei în circuit și la accidentare, Simona a spus:

"Mă așteptam să fie greu, dar nu mă așteptam să fie atât de greu. Am stat totuși destul de mult, 18 luni, fără meci oficial și s-a resimțit. Chiar dacă eu m-am antrenat, nu am făcut față la meciurile cele mai înalte. Am și jucat la Miami cu Badosa, unde a jucat foarte bine, dar încerc să mă recuperez. Am ceva probleme la genunchi, dar nu știu încă exact ce am de făcut și ce se întâmplă. Am de așteptat niște rezultate și după voi lua o decizie să văd ce fac și când revin.

Este un pic de ... este gravă, pentru că se umflă. Am ceva lichid tot timpul după ce joc meci oficial. Când joc la antrenamente nu am probleme, dar la meci oficial mă deranjează un pic. Doctorii spun că nu este atât de gravă, pentru că au fost multe lucruri mai grave de acest gen de accidentare, dar trebuie să am răbdare că nu mai sunt nici așa de tânără. Totuși, articulațiile mele sunt uzate, după 20 de ani de sport, și trebuie să am răbdare", a afirmat ea.

Simona Halep nu vede o altă jucătoare din România câștigând un Grand Slam.

Cosmin Stan: Când crezi că o să vedem o altă româncă învingătoare într-un turneu de Grand Slam?

Simona Halep: ”E o întrebare dificilă, că o să fie interpretată în foarte multe direcții. Eu sper cât de curând. Nu e ușor ... Ce pot să spun, nu este ușor și trebuie să ai și șansă. Trebuie să fii și serios. Trebuie să ai și dorința foarte mare și nebunia necesară”.

Cosmin Stan: Vezi în momentul de față o jucătoare româncă?

Simona Halep: ”O să fiu criticată, poate, dar nu văd. Sunt sinceră și zic că nu văd”.