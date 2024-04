Ce le-a spus Simona Halep americanilor într-un interviu cu cărțile pe față: "Iau și acum suplimente"

Simona Halep a acordat un interviu de o oră americanilor de la Tennis.com. Ea a venit într-un SUV și cu multe rachete la baza Stejarii a lui Ion Țiriac.

Jon Wertheim, jurnalist specializat pe tenis cu multă experiență, a zburat până la București pentru a vorbi cu Simona Halep.

Acesta a descris cum a decurs întâlnirea. "Într-o joi de primăvară timpurie, am zburat la București pentru a mă întâlni cu Halep la un club de tenis construit și deținut de un alt membru al regalității tenisului românesc, Ion Țiriac. Am venit să-i iau un interviu despre calvarul ei. Nu au fost impuse condiții prealabile pentru interviu. Voia doar să-și spună partea ei de poveste, să-și împărtășească realitatea. Și există un sentiment inconfundabil pe care îl are că datorează Republicii de Tenis o explicație responsabilă – una pe care este fericită să o ofere".

"A apărut într-un SUV. A venit cu rachete. Nu a venit înarmată cu notițe, puncte de discuție, declarații avocațiale. A petrecut o oră acceptând toate întrebările", a remarcat ziaristul american.

În urma interviului, Jon Wertheim a aflat că:

Este Simona încă supărată pe un sistem despre care crede că o dezamăgește? Da. Au existat momente în care s-a gândit pur și simplu să renunțe? Da. Este furioasă pe fostul ei antrenor, Patrick Mouratoglou, care i-a recomandat și a obținut suplimentele? Nu. Mai ia suplimente? Da, surprinzător. Îi place să se întoarcă în competiție? Da. Se vede câștigând mai multe Grand Slamuri? Poate că nu. Ar prefera să vorbească despre forehand-uri și backhand-uri și meciuri? Da. Dar ea cunoaște realitatea chiar acum.