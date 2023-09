Dușmanul Simonei Halep și al lui Ion Țiriac a obținut o victorie uriașă

Americanul David Haggerty a fost reales, duminică, în funcţia de preşedinte al Federaţiei Internaţionale de tenis (ITF), pentru un mandat de patru ani, la Adunarea Generală a organizaţiei, desfăşurată la Cancun (Mexic), transmite DPA.

Haggerty, care a câştigat cu 318 la 118 voturi duelul cu contracandidatul său german Dietloff von Arnim, se află la al treilea mandat, valabil până în 2027. Von Arnim va fi unul dintre cei 14 membri ai boardului ITF.

Americanul a primit un nou mandat, deşi a fost criticat după ce ITF a reziliat contractul de un miliard de dolari cu un grupul de investitori în privinţa drepturilor pentru Cupa Davis.

Von Arnim, preşedintele Federaţiei Germane de Tenis (DTB) şi singurul său contracandidat, intenţiona să îl înlocuiască pe Haggerty după opt ani, promiţând procese mai democratice, inovaţii şi o implicare mai pronunţată a naţiunilor mici din tenis.

Țiriac i-a cerut demisia pentru eșecul Cupei Davis

În 2017, Haggerty a fost implicat într-un conflict cu Ilie Năstase și Ion Țiriac, după un incident petrecut la Mamaia, în 2017, la un meci din FED Cup, România - Marea Britanie. „Acesta este un comportament inacceptabil pentru un căpitan al unei echipe de Fed Cup", spunea Haggerty atunci, intrând într-un conflict deschis cu cei doi români.

Un alt episod încins între Ion Țiriac și David Haggerty s-a petrecut după ce Federația Internațională i-a vândut fostului fotbalist Gerard Pique formatul Cupei Davis, acesta fiind reorganizată sub forma unui turneu final de fundașul Barcelonei.

”La acel moment v-am avertizat că acest parteneriat va distruge cea mai importantă competiţie din tenisul mondial şi nu va dura mai mult de 2-3 ani. Astăzi aţi anunţat finalul acestei colaborări. Am avut dreptate. Aşa că sper că veţi avea decenţa de a demisiona", a spus Ion Ţiriac.

Halep a acuzat că îi refuză probele

Americnaul a fost acuzat de Simona Halep că refuză să îi ia probele în considerare. „Au trecut șapte luni de când am fost suspendată inițial, deși am toate dovezile din decembrie. Nu cer tratament special. Vreau doar să fiu judecată: cât mai trebuie să aștept? Am trimis dovezile la Federația Internațională de Tenis (ITF) și ei le-au refuzat”, a reclamat Simona Halep ]n luna iunie.