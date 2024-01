Cea mai tare ironie la adresa Simonei Halep: ”Așa va face la următoarea audiere” VIDEO

Pe rețelele sociale s-a viralizat un filmuleț uluitor, în care o judecătoare din Nevada e atacată chiar în sala de judecată de un bărbat care se aruncă deasupra acesteia.

Imaginile au circulat pe internet și au provocat inclusiv o ironie adresată tenismenei Simona Halep, care urmează să-și caute dreptatea la TAS după ce a primit o suspendare de patru ani pentru dopaj.

”Simona Halep la următoarea audiere”, este titlul dat de un utilizator al rețelei X la distribuirea filmului din sala de judecată americană.

