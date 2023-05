Gestul de lașitate pe care l-a făcut Agenția de Integritate în cazul Simonei Halep: "Absolut abject modul în care e tratată"

ITIA a anunţat, vineri, că Simona Halep a fost acuzată de a doua încălcare a regulamentului antidoping, din cauza “neregulilor în paşaportul său biologic”.

Anunțul de pe Twitter a stârnit un val de reacții, însă oficialii Agenţiei Internaţionale de Integritate a Tenisului au decis să anuleze secțiunea de comentarii din dreptul acestei postări, ceea ce a produs un nou val de furie împotriva instituției, care e acuzată de lașitate.

"Absolut abject modul în care e tratată Simona Halep. Dacă mai trag puțin de timp cei de la

@itia_tennis, nici nu mai e nevoie de judecată… sportiva face 40 de ani și iese direct la pensie", a comentat și jurnalistul TVR Adelin Petrișor.

Halep consideră că ITIA a dat dovadă de ipocrizie, deoarece declara că este hotărâtă să aibă o comunicare într-o manieră empatică, eficientă şi “în timp util” cu ea, deşi în acelaşi timp cerea oficial amânarea audierii.

“Sunt din nou extrem de şocată şi dezamăgită de atitudinea ITIA. În timp ce ITIA, prin reprezentantul său Nicole Sapsead afirma public în urmă cu trei zile că ITIA ‘rămâne hotărâtă să comunice cu doamna Halep într-o manieră empatică, eficientă şi în timp util’, în acelaşi timp cei de acolo cereau oficial Tribunalului să îmi amâne audierea... pentru a treia oară.

ITIA spune public ceva, în timp ce în mod privat face altceva. Am cerut în mod repetat să fiu audiată şi ITIA a căutat în mod repetat să se amâne audierea.

Când va înceta? Pun din nou această întrebare. Am dreptul la o audiere rapidă. Astfel de acţiuni îmi încalcă drepturile”, este mesajul sportivei.

ITIA has now blocked the Comments section on their two posts regarding their charges against @Simona_Halep so that fans can not react anymore!!!! @itia_tennis, you think that's a "smart" move?!! Well, it's not! You will not win this, bastards! #justiceforsimona #westandwithsimo pic.twitter.com/gqszWWrtI6