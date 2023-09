Mesaj neașteptat de susținere: "Sunt surprins că jucătoarele nu au ieșit să o apere public pe Simona Halep! E o rușine"

Întârizierea unui verdict în cazul Simona Halep l-a făcut să răbufnească pe un jucător de tenis extrem de cunoscut.

Este vorba de australianul John Millman (34 de ani, fost loc 33 ATP). Acesta a scris un mesaj de susținere pe twitter pentru Simona Halep.

"Întârzierile ITIA în ceea ce privește cazul Simonei Halep sunt o rușine. Într-un fel sau altul, ea nu ar trebui să fie în mod constant ignorată. Sunt puțin surprins că mai mulți oameni din WTA, administrație și jucători, nu au ieșit să condamne procesul. E o glumă.

Simona se află în purgatoriul tenisului din cauza întârzierilor constante ale procedurilor de la ITIA. Colegele ei ar trebui să o susțină și să se exprime public. Permițându-i o audiere corectă și echitabilă. Dacă ai fi în locul ei, cel puțin ți-ai dori asta. Indiferent de constatări".

