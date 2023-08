"Absolut ridicol!" Povestea Simonei Halep, văzută prin ochii jurnaliștilor străini

Simona Halep a fost suspendată provizoriu pentru dopaj în luna octombrie. După 10 luni, încă nu se știe ce pedeapsă va avea de ispășit.

Între timp, Simona Halep și-a încercat șansa, înscriindu-se la US Open. Însă întârzierea verdictului în cazul de dopaj a condus la excluderea ei de pe lista participanților.

Americanul Ben Rothenberg a comentat sec anunțul, considerând că Simona Halep a forțat nota cu această înscriere:

"Simona Halep s-a păstrat cu optimism pe lista jucătoarelor înscrise la US Open, sperând împotriva speranței, dar a fost eliminată când s-a făcut tragerea la sorți a calificărilor".

Mult mai categoric a fost Jose Morgado, jurnalist și comentator de tenis din Portugalia cu peste 173.000 de urmăritori pe Twitter. El i-a luat apărarea Simonei: "Audierea independentă a lui Halep a fost în iunie. Vinovată sau nu, ea este suspendată provizoriu din octombrie, ceea ce este absolut ridicol".

Halep’s independent hearing was in June.

Guilty or not, she is provisionally suspended since October, which is absolutely ridiculous. https://t.co/bivCLwOqZs