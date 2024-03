"Yeeees, Simona" Reacții de pe twitter, de la Boris Becker, la Martina Navratilova

Simona Halep va putea reveni în competiţii, suspendarea sa fiind redusă de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la patru ani la nouă luni.

Simona Halep a declarat, după ce TAS a redus suspendarea sa pentru dopaj la nouă luni, că a fost întotdeauna o sportivă curată şi că abia aşteaptă să revină în circuit.

Fostul antrenor al Simonei Halep, Patrick Mouratoglou, a distribuit pe contul său de X un mesaj al lui Ahmad Nassar, directorul executiv al Asociaţiei Jucătorilor Profesionişti de Tenis (PTPA), cu care este de acord în ceea ce priveşte cazul româncei.

“Nedreptatea este incredibilă. Da, trebuie să se schimbe”, a comentat Mouratoglou, după ce Nassar a scris că Halep nu poat primi înapoi timpul pierdut.

Pe X, reacțiile au curs, de la Juan Martin del Potro, la site-ul Indian Wells, Boris Becker și Martina Navratilova.

Site-ul Indian Wells: Welcome back,

@Simona_Halep

👋

We can't wait to see you next year in #TennisParadise 🏜

Welcome back, @Simona_Halep 👋 We can't wait to see you next year in #TennisParadise 🏜 pic.twitter.com/7r6P3YKFJA — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 5, 2024

Yesssss Simo!!! Well deserved https://t.co/F6WxNiwRoY — Boris Becker (@TheBorisBecker) March 5, 2024

