Simona Halep, la prima finală cu Patrick Mouratoglou antrenor. Mesajul tenismenei: ”Este minunat”

Simona Halep, locul 15 mondial şi favorită 15, s-a calificat, sâmbătă, în finala turneului de categorie WTA 1000 de la Toronto.

Halep a învins-o în semifinale pe americanca Jessica Pegula, locul 7 WTA şi cap de serie 7, scor 2-6, 6-3, 6-4, în două ore şi 14 minute.

“Nu am renunţat, a fost un meci dur, incredibil. Ea este o jucătoare foarte bună. Am luptat până la final şi sunt foarte mulţumită de cum am fost pe teren astăzi. Este prima noastră finală (cu Patrick Mouratoglou). Sper că vom mai avea multe. Este minunat să îl am în echipa mea şi sunt onorată”, a spus Simona Halep după meci.

În cealaltă semifinală se întâlnesc Beatriz Haddad Maia (Brazilia, numărul 24 mondial) şi Karolina Pliskova (Cehia, cap de serie 14).

Prin accederea în finală, Simona Halep şi-a asigurat un premiu de 259.100 dolari şi 585 de puncte. Câştigătoarea turneului va obţine 439.700 de dolari şi 900 de puncte.

