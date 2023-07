Cu cât își "taxează" Simona Halep clienții de la mare în plin sezon estival. La Trăistariu e mai ieftin

Prețurile pe litoralul românesc sunt tot mai mari. Vedetele care dețin proprietăți la malul mării încearcă să profite din plin.

Simona Halep deține 20 de apartamente grupate în Lotus Studio, care este situat la numai 500 de metri de plaja Ammos Beach din Mamaia și nu duce lipsă de turiști.

Pentru weekendul 14-17 iulie, de exemplu, prețul practicat pentru trei nopți de cazare este aproape 500 de euro pentru un studio.

Complexul rezidențial de lux deținut de Simona și de fratele ei se află în zona de nord a stațiunii, aproape de cluburile de fițe.

Construit în sistem aparthotel, complexul are 20 de apartamente. Majoritatea au o suprafață utilă de 47 de metri pătrați, iar suprafața unui apartament cu balcon ajunge la 60 de metri pătrați. Apartamentele dispun de living, dormitor și bucătărie.

350 de lei pe noapte la garsonierele lui Mihai Trăistariu

Mihai Trăistariu a declarat pentru Click că nu a mărit foarte mult prețurile la cele șase garsoniere pe care le deține, iar rezervările se apropie de sută la sută. „Cererea e foarte mare, chiar dacă am mărit tariful. Nu am mărit mult. E cu un milion așa pe noapte mai mult, dar tot am plin, nu mă plâng deloc. Nu mai e nimic liber în iulie, de exemplu, mai am doar două zile neocupate. Eu din garsoniere adun cam 30 000 de euro pe vara, așa câștigurile mele”, a spus solistul.

Mihai Trăistariu percepe 350 de lei pe noapte.

