Simona Halep a câștigat titlul pentru cea mai frumoasă lovitură a lunii ianuarie VIDEO

Simona Halep a câştigat, sâmbătă, ancheta pentru cea mai frumoasă lovitură a lunii ianuarie, organizată de site-ul circuitului profesionist feminin de tenis (WTA).

Halep s-a impus cu o lovitură în lung de linie reuşită în meciul contra australiencei Destanee Aiava, pe 5 ianuarie, în primul tur la Melbourne Summer Set 1 (WTA 250), la scorul de 6-4, 4-2 şi 30-15.

Fostul lider mondial s-a impus cu 6-4, 6-2, iar ulterior a câştigat titlul la Melbourne.

The votes are in! 🗳

The January Shot of the Month goes to...🇷🇴 @simona_halep!

Presented by @CorpayFX pic.twitter.com/2MNp6Hm4i0