„Ori e malefică ori e prostuță!” Opinie clară despre ce i se întămplă Simona Halep

Cazul de dopaj al Simonei Halep a fost analizat de Adrian Călin, CEO-ul companiei de cursuri online Docentix, în cadrul unui podcast găzduit de Adriana Nedelea, la care a fost prezent și jurnalistul Dorin Chioțea.

Adrian Călin a lansat o opinie fermă în ceea ce privește situația Simonei Halep, fără a se feri să dea verdicte.

„Simona Halep vine pe fondul ăsta în care noi nu știm să vorbim. Nu știm să arătăm că nu suntem niște semizei, ci niște oameni. Dacă acum ar veni și ar spune: ‘Oameni buni, îmi pare rău! Bă, am greșit! Pur și simplu am avut senzația că nu mai pot performa și am luat decizia să fac ceva’. Mi s-a părut că asta este decizia bună.

Există două variante cu care putem lucra: 1 – că e malefică și mi-e greu să cred; 2 – că e prostuță. Dar chiar și așa, îți ceri scuze că ești prostuță! Adică trebuie să ai…”, a explicat Adrian Călin la podcastul „A doua Opinie”, conform prosport.ro.

Simona Halep a fost suspendată patru ani, după ce a fost depistată pozitiv la un control anti doping efectuat la US 2022.

Ea a depus apel la TAS, unde speră să i se înjumătățească pedeapsa.