Simona Halep a dezvăluit care este băutura ei alcoolică preferată

Simona Halep a fost provocată, alături de alți jucători din ATP și WTA, să răspundă la întrebarea “Care este băutura alcoolică preferată?”.

Românca a precizat că preferă margarita, un cocktail mexican cu tequila, triplu sec sau alt lichior cu aromă de portocale și suc de lămâie.

Eugenie Bouchard a dezvăluit căpreferă Pina Colada, Elina Svitolina berea, iar Serena Williams șampania.

