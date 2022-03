Cine este George, bărbatul căruia Simona Halep i-a transmis un mesaj special după calificarea în semifinale la Indian Wells

Simona Halep a avut de transmis un mesaj special la finalul meciului din sferturile de finală de la Indian Wells.

Tenismena din România a învins-o pe Petra Martic în două seturi, 6-1,6-1, și s-a calificat în semifinale.

Halep a fost susținută de mulți fani în California.

Un suporter înfocat al Simonei merge la toate meciurile tenismenei, în orice colț din lume.

Sportiva din Constanța i-a arătat recunoștința la finalul meciului cu Martic.

"Băiatul acela (n.r. - Halep a arătat către un spectator), George, vine peste tot în lume şi vreau să-i mulţumesc că mă susţine întotdeauna! Dar le mulţumesc tuturor, pentru că e întotdeauna o plăcere să vin şi să joc aici", a spus Simona Halep la finalul meciului.

Simona Halep's on-court interview after defeating Petra Martic and qualifying for the SF in Indian Wells. #IndianWells pic.twitter.com/mOxM2Co4UE