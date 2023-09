Ce mesaj i-a dat Simona Halep unui american după ce a fost suspendată

Simona Halep a fost sancționată aspru de Tribunalul Internațional care a dictat o suspendare de patru ani împotriva ei.

Românca încearcă în continuare să își demonstreze nevinovăția și a făcut un gest neașteptat. I-a trimis un mesaj jurnalistului de la Sports Ilustrated, Jon Wertheim, iar acesta a făcut totul public.

„Halep are dreptul să facă apel la TAS și își va exercita acest drept. De-a lungul istoriei, TAS a mai tăiat din pedepsele impuse jucătorilor de tenis, dar are dreptul să mărească pedeapsa în baza dovezilor. Va fi interesant de văzut dacă ITIA va juca dur și va reitera recomandarea pentru o suspendare de șase ani. Zilele trecute am primit mesajul acesta din partea lui Halep: «Nu voi da înapoi. Vreau să îmi spăl reputația și să mă întorc pe teren»”, a notat jurnalistul Jon Wertheim.

Simona poate obține o reducere a pedepsei la TAS, dar procesul va dura între șase și nouă luni.