Simona Halep se află la Miami, unde va participa la primul turneu după un an şi jumătate. Halep a primit un wild card la turneul american, după ce TAS i-a redus suspendarea de patru ani la nouă luni. Halep nu a mai jucat din august 2022, când a fost eliminată în primul tur la US Open.

Simona Halep va intra în competiția de la Miami în primul tur, tragerea la sorți a tabloului feminin fiind programată duminică, 17 martie. Meciurile din primul tur vor debuta la 19 martie.

”Ne place să vedem asta”, i-au transmis americanii româncei, printr-o postare pe contul oficial Miami Open de pe rețeaua X, alături de un filmuleț cu Simona antrenându-se.

De menționat faptul că Simona Halep va reintra în tenis chiar ”acasă” la Serena Williams, retrasă din activitate. Legendara tenismenă locuiește la Miami și a câștigat de 8 ori turneul, un record care va rămâne neegalat în cariera sa.

La momentul în care s-a aflat că Halep a fost depistată pozitiv cu substanțe interzise, Serena Williams a avut o reacție ironică și a scris pe twitter ”8 e o cifră mai bună”, aluzie la faptul că titlul câștigat de Serena la Wimbledon în 2019 ar trebui să îi fie atribuit ei.

Simona Halep a fost întrebată ce mesaj are pentru Serena Williams, ca urmare a acelui episod.

"Nu am absolut nimic să-i transmit. Nu am absolut nimic de transmis pentru că nu am luat absolut nimic negativ. Fiecare e liber să declare orice dorește. Au fost multe critici, multe jigniri la adresa mea. Ea e prea mare pentru o asemenea postare", a spus Simona Halep.

