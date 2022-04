Simona Halep va fi antrenată de francezul Patrick Mouratoglou, cel care a antrenat-o pe Serena Williams.

Românca a explicat de ce a vrut să fie antrenată de un nume atât de mare din tenisul mondial.

"I-am propus lui Patrick să lucrăm împreună, pentru că îmi doresc cu adevărat să revin în top. Am simțit că el este cea mai potrivită persoană să mă ajute să realizez asta. Am fost norocoasă că a fost disponibil. Vreau să revin în top și, firește, visez să câștig un alt titlu de Grand Slam, pentru asta lucrez zi de zi.

Patrick a făcut-o pe Serena mai bună decât era înainte. Acest aspect l-a adus printre cei mai buni antrenori din lume. Nu-l știam prea bine înainte de acest an. Nu am vorbit niciodată și nu aveam o părere despre cum este, dar am văzut acum că are o personalitate puternică și este destul de exigent ca antrenor. Asta mi se potrivește mie și de aceea sunt aici.

E ușor să vorbești cu el. Acum ne știm deja destul de bine, ceea ce e un pas mare pentru mine, pentru că eu nu-s neapărat foarte deschisă cu toată lumea, sunt o persoană foarte introvertită. A fost ușor să mă deschid cu el și cred că asta e un lucru bun pentru relația noastră pe teren. Felul în care comunică – simplu și clar – este foarte puternic. Știe să transmită în așa fel încât, din câteva cuvinte, înțelegi perfect ce ai de făcut", a spus Simona Halep, într-un interviu pentru Tennis Majors, citat de digisport.ro.

