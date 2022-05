Bornă senzațională stabilită de Simona Halep la Madrid: cum a reacționat Mouratoglou VIDEO

Simona Halep, locul 21 WTA, s-a calificat, luni, în sferturile de finală ale Madrid Open, după ce a învins-o, cu scorul de 6-4, 6-4, pe jucătoarea americană Coco Gauff, locul 16 WTA şi cap de serie numărul 14.

Aceasta este victoria cu numărul 30 la turneul spaniol pentru fostul lider WTA. Doar Petra Kvitova din Cehia are mai multe, 32. Dacă Simona câștigă turneul de la Madrid, ajunge la 33 de victorii pe zgura madrilenă, devenind astfel liderul acestui clasament.

Simona a câștigat turneul de la Madrid în 2016 și în 2017 și mai are două finale jucate aici.

După meciul jucat azi, Patrick Mouratoglou a așteptat=o pe Simona Halep pentru a o felicita printr-o îmbrățișare.

