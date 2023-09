"Ce dezamăgire să afli că eroii tăi sunt niște trișori!" Reacție dură în cazul Halep din partea unei jucătoare

O jucătoare care o admira pe Simona Halep a avut cuvinte dure la adresa tenismenei noastre după aflarea verdictului pentru dopaj.

Patru ani de suspendare a primit Simona Halep pentru dopaj, o decizie pe care jucătoarea noastră o contestă.

La auzul verdictului, Nicole Gibbs, o fostă jucătoare americană, fost număr 68 WTA, a desființat-o pe Simona Halep.

"Ce dezamăgire când descoperi că jumătate dintre eroii tăi din zilele tale de sport trișau. E atât de frustrant și face sportul să arate atât de stupid - nu este o luptă corectă și te face să te întrebi câți scapă neobservați (probabil foarte mulți)".

Such a disappointment when you discover like half of your heroes from your sports days were cheating. Just so so frustrating and makes sports so dumb - not a fair fight and makes you wonder how many are skating by unnoticed (I think probably a lot).