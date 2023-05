Nici Simona Halep nu se aștepta la asta. Ce decizie a luat Mouratoglou înainte de Roland-Garros

Patrick Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep, a luat o decizie surprinzătoare cu puțin timp înainte de startul turneului de Grand Slam de la Roland-Garros, care va debuta duminică la Paris.

Astfel, cum Simona Halep e în continuare suspendată pentru dopaj, Patrick Mouratoglou a acceptat oferta de a o susține din postura de antrenor pe americanca Coco Gauff (19 ani, 6 WTA), care a rămas fără tehnician după despărțirea de Diego Moyano.

Cori Gauff și Mouratoglou se cunosc de 10 ani, tânăra având ocazia să se antreneze la Academia francezului.

Coco Gauff on working with Mouratoglou at Roland Garros: “Obviously, he’s with Holger Rune. But I have a great relationship with Patrick. I’ve known him since I was 10 & obviously have been on court with him before. I thought he’d be a perfect person to help me during this time.” pic.twitter.com/4npbsHXjwY