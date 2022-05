Momentul de furie al SImonei Halep: și-a distrus racheta după o lovitură nereușită VIDEO

Simona Halep a fost învinsă de Ons Jabeur în sferturile de finală ale Madrid Open.

Românca a fost dominată de o adversară care are un bagaj tehnic impresionant, în special acele scurte perfect plasate.

În setul al doilea, Simona și-a pierdut cumpătul și a dat cu racheta de pământ.

Calificarea în sferturi este recompensată cu un premiu de 169.650 de euro şi cu 215 puncte WTA.

Halep a câştigat Madrid Open în 2016 şi 2017 şi a mai jucat în finală în 2014 şi 2019. Anul trecut, ea a fost eliminată în optimi de jucătoarea belgiană Elise Mertens, scor 6-4, 5-7, 5-7.

Pentru jucătoarea română urmează turneul de la Roma, care are loc săptămâna viitoare.

Sometimes it's just one of those days... pic.twitter.com/q9nc4WYyjj