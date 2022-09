''Simona Halep a primit ordin să se lase bătută de ucraineancă la US Open'' Cine a lansat această ipoteză

Simona Halep a fost eliminată în turul I al turneului de la US Open, pierzând la ucraineanca Daria Snigur, o jucătoare de 20 de ani, venită din calificări.

Înfrângerea Simonei a lăsat loc mai multor speculații, între care și aceea că ea s-ar fi lăsat învinsă de ucraineancă.

„Am văzut că după ce a fost învinsă nu a avut curaj să meargă la conferința de presă. Și știm că ea e o patrioată.

La ora actuală, toți patrioții care trăiesc în regimul Klaus Iohannis – PNL se sacrifică.

Ați văzut că și Nicolae Ciucă a avut mai multe intervenții publice despre ce facem noi pentru Ucraina decât ce fac guvernul sau alianța pentru Ucraina decât ce fac ei în România.

În acest context, obiectivul României e de a face tot ce pot pentru Ucraina, asta i-am spus Corei Munteanu, că ea are umor.

Simona Halep e mare patriotă, precis s-a lăsat învinsă de ucraineancă. Și Cora Muntean mi-a spus: Să fiți sănătos, cineva chiar a salutat că a fost învinsă de ucraineancă.

Și zic: Ei, nu se poate, ai citit ceva pe Facebook pe acolo, o persoană frustrată pentru că are o viață grea cu soțul, că îl are idol pe Zelenski, că e tânăr, frumos. Și îmi spune: Nu, a scris asta pe Facebook CTP.

Am căzut pe gânduri și am zis, bă, dacă asta s-a lăsat bătută. Că eu am glumit, dar apoi m-am gândit mai sănătos.

Imaginați-vă dacă ucraineanca ar fi fost învinsă de o româncă. Eu cred că Simona a primit ordin: Mă, lasă-te bătută. Că îți dăm noi alt turneu. Că e un popor chinuit.

Chinuit pe dracu, că sunt patru milioane prin Europa. Dacă erau chinuiți, erau ca pe vremea lui Ceaușescu, nu se găseau chiloți”, a spus Ion Cristoiu într-un comentariu video pe cristoiublog.ro, conform 60m.ro

