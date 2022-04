Simona Halep și-a găsit antrenor.

Românca va fi pregătită de celebrul Patrick Mouratoglou, fostul tehnician al Serenei Williams.

Halep a anunțat totul pe rețelele de socializare.

"Entuziasmată de acest nou capitol. Hai să muncim, Patrick Mouratoglou", a scris Simona Halep pe facebook.

Și antrenorul francez a anunțat colaborarea cu Halep.

I am now the full-time coach of @Simona_Halep. pic.twitter.com/MRlkmeJyhw