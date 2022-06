Patrick Mouratoglou, fascinat de turneul la care participă Simona Halep: E unic!

Simona Halep evoluează în această seară împotriva Amandei Anisimova, în sferturile de finală ale competiției de la Bad Homburg.

Partida dintre Simona Halep și Amanda Anisimova (SUA, 25 WTA) va avea loc joi, în jurul orei 19:00 și va fi transmisă pe Digi Sport.

Este al patrulea sfert de finală al zilei, după confruntările dintre Caroline Garcia - Sabine Lisicki, Daria Kasatkina - Bianca Andreescu și Alize Cornet - Angelique Kerber.

Într-o postare pe twitter, Patrick Mouratglou, antrenorul Simonei Halep, s-a declarat încântat de ce a găsit la Bad Homburg (Germania):

"@badhomburgopen este probabil unul dintre cele mai bune turnee ale anului. Locație excelentă, terenuri grozave, organizare excelentă și un teren aproape plin în fiecare zi. Acest lucru este unic".

@badhomburgopen is probably one of the best tournament of the year. Great location, great courts, great organization and a stadium sold out every day. This is quite unique.