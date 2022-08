Patrick Mouratoglou și Simona Halep au vorbit despre colaborarea lor și despre cât de bine se înțeleg. Francezul a avut cuvinte apreciative la adresa Simonei într-un interviu acordat WTA.

“Mereu am admirat-o pentru că e o luptătoare, are o etică a muncii, e o mare campioană. Orice antrenor visează la asta.

Nu o știam deloc. Cred că am schimbat abia o propoziție, în urmă cu câțiva ani, dar mereu am admirat-o.

Simona Halep, "îndrăgostită" de Patrick Mouratoglou: "E cel mai bun lucru care mi se putea întâmpla!"

Sunt recunoscător că m-a ales pe mine în această etapă a carierei. E o provocare mare pentru că vrea să continue să joace și să o facă la cel mai înalt nivel.

Acum, că o știu mai bine și lucrez cu ea zilnic, am și mai multă admirație pentru ea.

Cariera unui jucător e mai lungă acum și cred că Simona mai poate juca încă cinci ani tenis de top și sunt recunoscător că m-a ales pe mine pentru a doua parte a carieriei”, a sous Patrick Mouratoglou.

