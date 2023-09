Cheia cazului de dopaj? Simona Halep: "Vreau un corp mai puternic, trebuie să fac ceva în plus"

Simona Halep a fost suspendată patru ani și tot necazul pare că se trage de la echipa tehnică angajată începând cu luna aprilie a anului trecut.

Anul trecut, Simona Halep a renunțat la toți românii din echipa ei și s-a lăsat cu totul pe mâna echipei Mouratoglou.

Coincidență sau nu, problemele au apărut din momentul în care jucătoarea noastră și-a pus toată încrederea în francez și în staff-ul lui.

Dacă este să ținem cont de declarațiile Simonei de la momentul angajării lui Mouratoglou, pare o mișcare asumată a jucătoarei noastre.

Ea avusese un an 2021 modest, iar în luna februarie a anului 2022 o bătea gândul retragerii. Însă startul colaborării cu antrenorul francez i-a dat un alt avânt.

Simona declara în luna aprilie a anului 2022 că își dorește un corp mai puternic, că vrea să facă ceva în plus și că Mouratoglou a făcut din Serena o jucătoare mai bună. Cât de curate au fost metodele folosite și cât de mult este vinovat Mouratoglou pentru ce i s-a întâmplat Simonei, rămâne încă de stabilit.

Afirmațiile Simonei din aprilie 2022:

„Am vrut să lucrez cu Patrick Mouratoglou pentru că vreau să revin în top și simt că este cea mai potrivită persoană pentru a reuși asta. Am avut noroc că era disponibil. Vreau să revin în top, visez la un nou trofeu de Grand Slam. Pentru asta lucrez în fiecare zi.

Probabil că trebuie să fac ceva în plus și de aceea lucrez acum cu Patrick. Poate mă poate ajuta. Ar fi super.

Patrick a făcut-o pe Serena mai bună, iar asta l-a pus în topul antrenorilor. Nu-l știam înainte de acest an. Nu am vorbit niciodată și nu știam cum e. Dar am văzut că are o personalitate puternică. M-am gândit că ne-am potrivit și de aceea sunt aici.

Vreau să lovesc mingea mai repede și să deschid mai bine terenul decât înainte. Nu spun că înainte jucam slab, dar vreau să fiu mai bună. De asemenea, aș vrea să am un corp mai puternic".

