Ce i-a transmis, de la Toronto, Simona Halep lui Patrick Mouratoglu, care se distrează în Mykonos

Simona Halep a trecut în turul al doilea al turneului de la Toronto, după o victorie scurtă în fața croatei Donna Vekici, de care a trecut cu 6-0, 6-2.

Simona nu este asistată la acest turneu de antrenorul ei Patrick Mouratoglu, care se află în vacanță în Mykonos, alături de soția lui.

După meciul cu Vekici, Simona i-a transmis acestuia un mesaj, la conferința de presă: "Am jucat tenis bun aici. Sunt foarte fericită să revin, sunt mulțumită de cum am jucat azi. E vorba de încredere. Nu e vorba de rezultat, ci de modul în care am jucat, am fost agresivă. Acesta e planul meu și vreau să-l pun în aplicare la fiecare meci. Sper că l-am făcut mândru pe Patrick după acest meci, ultimul nu a fost formidabil. Am vorbit cu el înainte de meci"

Simona va juca în turul al doilea împotriva învingătoarei din partida Shuai Zhang (33 de ani, 45 WTA) și Cristina Bucșa (24 de ani, 122 WTA), meci programat azi.

