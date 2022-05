Imagini din culisele turneului de la Madrid: cum decurge relația dintre Simona Halep și Patrick Mouratoglou

Simona Halep a învins-o pe Paula Badosa cu 6-3, 6-1 și arată din nou forma care a consacrat-o.

"Cred că am îmbunătățit mult în aceste ultime săptămâni, mai ales la această vârstă, și vreau să cresc și mai mult. Iau acest meci ca pe un boost de încredere. Mă încred sută la sută în ce îmi spune Patrick și mă bucur că pot transpune pe teren pentru că e diferit când execuți la antrenament față de meciul oficial", a spus Simona la finalul partidei.

Iar la interviul de pe teren ea a declarat că e onorată să fie antrenată de Patrick Mouratoglou. Semn că relația dintre ei decurge perfect, fapt dovedit și de imaginile de la finalul partidei, când cei doi s-au îmbrățișat.

Patrick Mouratoglou a postat și el pe Instagram momentul.

