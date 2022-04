Patrik Mouratoglou, primele cuvinte despre colaborarea cu Simona Halep. Francezul este noul antrenor al româncei

Patrik Mouratoglou este noul antrenor al Simona Halep.

Tehnicianul francez a făcut perfomanță cu Serena Williams și este entuaziasmat de colaborare cu tenismena din România.

„Astăzi îmi încep un nou capitol în cariera mea de antrenor. Am devenit noul antrenor al Simonei Halep, în regim full time. În ultimele opt luni, mi-am dat seama cât de mult mi-a lipsit antrenoratul. E pasiunea vieții mele și încă simt că mai am multe de oferit.

Simona a venit la Academia Mouratoglou înainte de Indian Wells, pentru câteva sesiuni de antrenamente. Am asistat la câteva antrenamente de-ale sale, am urmărit-o pregătindu-se.

La sfârșitul săptămânii, m-a întrebat dacă sunt dispus să o antrenez. Am cel mai mare respect pentru ea, dar nu a încăput în discuție, la acea vreme.

Câteva săptămâni mai târziu, am avut o altă discuție cu Serena, iar ușa mi s-a deschis. Cel puțin pe termen scurt, voi putea lucra cu altcineva. Vă voi ține la curent cu ce urmează, curând,” a scris Patrick Mouratoglou, făcând marele anunț pe Twitter.

I am now the full-time coach of @Simona_Halep. pic.twitter.com/MRlkmeJyhw