Simona Halep și-a amintit de Patrick Mouratoglou: ”Asta nu este adevărat”

Simona Halep a declarat, într-un interviu pentru Tennis Channel, că nu are resentimente faţă de Patrick Mouratoglou, fostul antrenor cu care se pregătea în momentul în care a fost depistată pozitiv cu roxadustat, la US Open 2022.

În noiembrie anul trecut, într-o înregistrare video pe Instagram, antrenorul Patrick Mouratoglou a declarat că se simte responsabil pentru că i-a furnizat suplimentul de colagen presupus contaminat care, în opinia Simonei Halep, a declanşat rezultatul pozitiv al testului. Dar, deşi ar fi uşor pentru româncă să îi atribuie vina lui Mouratoglou, ea a refuzat să facă acest pas.

"Categoric nu a fost o greşeală intenţionată sau cum să spun...Că a vrut să-mi facă ceva rău... Nu. Şi am auzit multe voci spunând că am fost manipulată de el. Asta nu este adevărat. A fost antrenorul meu şi întotdeauna am avut încredere în oamenii cu care lucrez...

Aşa că eu chiar cred că, dacă nu ai încredere în echipa ta, nu poţi performa la nivelul tău maxim. Aşa că am avut încredere, lucrez cu academia lui, cu oamenii lui şi totul a fost în regulă. Deci nu a fost nimic din ceea ce mi-a oferit să iau ceva sau să-mi dea ceva. Nu, totul a fost clar în legătură cu dopajul, aşa că nu se poate spune că a făcut-o intenţionat”, a spus Simona Halep.

