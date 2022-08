Simona Halep, fără Patrick Mouratoglou. Cu cine s-a antrenat românca în aceste zile VIDEO

Simona Halep se pregătește pentru US Open, ultimul Grand Slam al anului.

Românca se află la Toronto, unde va juca la turneul canadian, competiție care se desfășoară între 8 și 14 august.

Halep s-a pregătit fără antrenorul Patrick Mouratoglou, la fel cum s-a întâmplat și la Washington.

Sportiva din Constanța s-a antrenat în acest weekend alături de Garbine Muguruza.

Halep va juca în primul tur la Toronto cu o adversară venită din calificări.

Simona Halep doing some hitting with Garbine Muguruza pic.twitter.com/EXJ5ax6juQ