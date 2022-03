Simona Halep a început antrenamentele la academia Mouratoglou: "Sunt impresionată" FOTO

Simona Halep a dorit să încerce și experiența unei pregătiri la o academie de tenis și până acum totul merge perfect.

Simona Halep se antrenează la faimoasa academie a lui Patrick Mouratoglou, antrenorul francez de tenis care îi pregătește, printre alții, pe Serena Williams și Stefanos Tsitsipas.

Simona a publicat câteva imagini pe pagina de Instagram alături de managerul Virginia Ruzici și de echipa ei.

Halep a avut doar cuvinte de laudă la adresa academiei. ”În această săptămână am pășit la academie pentru prima dată. Din fericire pentru mine am venit la cea mai bună. Am fost super impresionată de ceea ce am văzut aici și nu mi-am putut imagina că voi avea o asemenea experiență. Vibe-ul e incredibil și aceasta deoarece toată lumea care are grijă de această academie pune inimă și suflet în ceea ce fac în fiecare zi! Mulțumesc tuturor pentru că m-ați întâmpinat cu asemenea căldură. Am simțit că vin aici dintotdeauna”, a scris Halep pe Instagram.

"Mersi, Simona", a replicat Mouratoglou.

Ads

Ads