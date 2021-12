Simona Halep a plecat deja în Australia pentru primul său turneu și a anunțat marele vis pentru anul viitor

Simona Halep a plecat în Australia chiar în a doua zi de Crăciun.

Până la primul Grand Slam al anului, Australian Open, Halep va evolua la trei turnee pregătitoare la Antipozi.

Tenismena a povestit cum a petrecut Crăciunul și care este marele obiectiv al său în noul an.

"Am fost la naşi, a fost o zi frumoasă. Nu am ieşit şi m-am protejat, de teama de Omicron. Au fost zile frumoase şi acum sunt gata de plecare. Moş Crăciun a fost bun cu mine. De altfel, în fiecare zi este pentru că am o viaţă frumoasă.

Eu am făcut bradul pentru că îmi place să îl fac. În fiecare an, când sunt acasă, eu îl împodobesc. Ultimii doi ani i-am petrecut acasă. A fost diferit . Imi doresc ca în 2022 să fiu sănătoasa. Visul meu este să ajung iar în Top 10", a spus Simona Halep.

