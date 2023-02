Cu cine a fost surprinsă Simona Halep, ieri, la Poiana Brașov FOTO

Simona Halep a încheiat cantonamentul la Dubai, unde a avut parte de soare și a decis să-și petreacă weekendul la Poiana Brașov, acolo unde are un hotel.

Ieri, ea a fost la la restaurantul "Nuba Chalet" (Telecabină / Brașov), unde a fost surprinsă alături de Claudia Marin o făgărășeancă foarte talentată la cântat cu saxofonul.

„Înainte să mă înscriu la facultate am avut în minte să mă apuc de saxofon. Îmi plăcea tare mult instrumentul, era unic. Inițial am vrut să cânt folclor, dar am continuat cu jazz café și pop rock. În 2011 m-am înscris la școală, la Școala Populară de Arte din Brașov, unde am urmat cursuri de saxofon. În același timp eram studentă și la Asistență Socială“, e parte din povestea Claudiei.

Seara, Simona Halep a ieșit puțin zăpadă, părând relaxată și fericită, deși au trecut deja cinci luni de la ultimul ei meci oficial.

În ciuda acestui fapt, Simona ocupă în continuare locul 15 în clasamentul WTA.

Ads