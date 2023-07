"Atât de fericită": poza superbă pe care a postat-o Simona Halep înaintea verdictului de la Londra

Simona Halep așteaptă de la o zi la alta anunțarea verdictului în cazul de dopaj, un verdict care ar putea veni chiar în zilele următoare.

Până la aflarea deciziei de la forul Sport Resolutions de la Londra, Simona Halep a redistribuit un mesaj plin de emoție: „Ceea ce ai, toți pot avea. Dar ceea ce ești, nimeni nu poate fi”.

De asemenea, Simona Halep a postat o poză superbă pe Instagram, apreciată de fani. "Mă bucură atât de mult să o văd pe Simona atât de draguță și de fericită", a scris americanul care administrează contul de twitter Romanian Tennis, Philipp Boosey.

Simona Halep a fost audiată la sfârșitul lunii iunie în procesul său de dopaj, după ce anul trecut a fost depistată pozitiv cu roxadustat.

Verdictul ar urma să fie anunţat cât de curând.

Makes me so happy to see Simona look this pretty and happy. pic.twitter.com/oUobe27vN5